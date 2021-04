JO-2020: les handballeuses françaises avec les Russes, tenantes du titre, au 1er tour

Les handballeuses françaises, championnes d'Europe en 2018, affronteront la Russie, championne olympique en titre, au 1er tour du tournoi olympique à Tokyo (23 juillet-8 août), d'après le tirage effectué jeudi matin à Bâle au siège de la Fédération internationale (IHF).

Les coéquipières de Siraba Dembélé, médaillées d'argent à l'Euro-2020 en décembre au Danemark, se retrouvent dans un groupe dense avec la Russie, l'Espagne, la Suède, la Hongrie et le Brésil, dans lequel elles devront prendre l'une des quatre première places pour aller en quarts de finale.

Françaises et Russes se sont rencontrées en finale des Jeux olympiques de Rio en août 2016, remportée par les Russes. La revanche s'était déroulée deux ans et demi plus tard, et les Françaises s'étaient imposées, pour décrocher à Paris-Bercy un premier titre continental synonyme de qualification aux JO-2020.

Françaises et Russes s'étaient également rencontrées au tour principal de l'Euro-2020 et s'étaient séparées sur un score de parité.

A Tokyo, les Françaises tenteront de décrocher l'or olympique, le seul titre qui manque à leur palmarès (championnes du monde 2003 et 2017, championnes d'Europe 2018).

L'autre groupe de cette première phase semble plus déséquilibré. Les Norvégiennes, championnes d'Europe 2020, et les Néerlandaises, championnes du monde 2019, seront favorites pour les deux premières places.

Les quarts de finale sont programmés le mercredi 4 août, les demies le vendredi 6 août et la finale et le match pour la 3e place se joueront le dimanche 8 août, jour de la cérémonie de clôture.

. Composition des groupes

Groupe A: Pays-Bas, Monténégro, Norvège, Japon, Corée du Sud, Angola

Groupe B: Espagne, Russie*, Hongrie, Suède, France, Brésil

. 1er tour des Françaises

(les horaires seront précisés ultérieurement)

Dimanche 25 juillet

Hongrie - France

Mardi 27 juillet

France - Espagne

Jeudi 29 juillet

Suède - France

Samedi 31 juillet

Russie* - France

Lundi 2 août

France - Brésil

*: la Russie est suspendue par l'Agence mondiale antidopage pour les Jeux olympiques de Tokyo, en raison de manquements répétés aux règles antidopage. Les handballeuses russes sont autorisées à participer aux Jeux, sous bannière neutre et sans le nom "Russie", à condition de montrer patte blanche. Le nom de l'équipe sera "Equipe du Comité olympique russe".