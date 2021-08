JO 2020: Manon de Roey 23e après le premier tour du tournoi de golf

(Belga) Manon de Roey a pris la 23e place après le premier tour du tournoi féminin de golf des Jeux Olympiques de Tokyo mercredi. L'Anversoise, 295e mondiale, a rendu une carte de 71 coups, dans le par, et compte cinq coups de retard sur la Suédoise Madelene Sagström qui occupe la tête.

De Roey, 29 ans, a signé deux birdies aux cinquième et huitième trous et deux bogeys aux neuvième et dixième trous. Avec un total de 71 coups, elle pointe à cinq longueurs de Sagström. La Suédoise, qui a bouclé son premier tour en 66 coups, compte un coup d'avance sur l'Américaine Nelly Korda, N.1 mondiale et l'Indienne Aditi Ashok qui se partagent la deuxième place. La native de Schilde partage elle la 23e place avec l'Américaine Jessica Korda, la Suissesse Albane Valenzuela, l'Irlandaise Leona Maguire, les Allemandes Caroline Masson et Sophia Popov, l'Autrichienne Christine Wolf, la Chinoise Lin Xiyu, les Australiennes Hannah Green et Minjee Lee, la Thaïlandaise Patty Tavatanakit et la Slovène Pia Babnik. Le tournoi féminin de golf aux Jeux Olympiques de Tokyo se poursuit jeudi avec le deuxième tour qui débute à 00h30 heure belge. Chez les messieurs, Thomas Pieters et Thomas Detry avaient respectivement terminé à la 16e et 22e place d'un tournoi remporté par l'Américain Xander Schauffele.