JO-2020/Natation: en or sur 100 m, McKeon complète la razzia australienne

L'Australienne Emma McKeon, 27 ans, est devenue championne olympique du 100 m nage libre dont elle était la grande favorite, devançant la révélation hongkongaise des Jeux, Siobhan Bernadette Haughey, et la deuxième Australienne Cate Campbell, vendredi aux JO de Tokyo.

Après avoir lancé le 4x100 m australien vers l'or et le record du monde dimanche, puis remporté le bronze sur 100 m papillon, la nageuse de Wollongong a bouclé l'aller-retour en 51 sec 96, avec 31/100e d'avance sur Haughey (52.27) et 56/100e sur Campbell (52.52).

En quête d'un premier titre individuel, Emma McKeon était arrivée avec le meilleur chrono de l'année (52.19), réalisé lors des séries australiennes, puis avait planté une banderille dès les séries (52.13).

Encore fallait-il résister à la pression qui avait englouti lors des JO-2016 sa compatriote Cate Campbell, qui avait sombré en finale (6e) après s'être avancée en grande favorite, et a décroché vendredi un bronze au parfum de revanche.

La victoire de McKeon rehausse encore le bilan des Australiennes, qui attendaient un titre olympique individuel depuis 2008 et en comptent déjà quatre, avec Kaylee McKeown sur 100 m dos et Ariarne Titmus sur 200 et 400 m nage libre.

Mais la course reine de la natation a aussi confirmé l'explosion de la Hongkongaise Siobhan Bernadette Haughey, déjà médaillée d'argent sur 200 m avec un nouveau record d'Asie, et qui a réédité l'exploit vendredi sur le sprint.

Haughey, qui s'entraîne principalement aux Etats-Unis, à l'université du Michigan, était devenue en 2019 la première nageuse de Hong Kong à disputer la finale d'un Mondial.

Diminuée par sa reprise tardive après une fracture du coude en février, la détentrice du record du monde (51.71 en 2017), la Suédoise Sarah Sjöström, est parvenue à se hisser en finale, comme lundi sur 100 m papillon (7e), mais n'a fini que 5e en 52 sec 68.