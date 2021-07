JO 2020 - Pas de 3e titre olympique consécutif pour Teddy Riner, battu en quarts de finale

(Belga) Teddy Riner ne décrochera pas un 3e titre olympique consécutif en +100 kg. Le judoka français a été battu sur waza-ari au golden score par le Russe Tamerlan Bashaev en quarts de finale des Jeux de Tokyo vendredi au Nippon Budokan.

Champion olympique des +100 kg en 2012 à Londres et en 2016 à Rio, Teddy Riner, 32 ans, aurait pu devenir en cas de victoire finale le second judoka de l'histoire à décrocher trois médailles d'or d'affilée. Mais le Japonais Tadahiro Nomura restera le seul à avoir été triple champion olympique, lui qui a décroché l'or en - 60 kg, en 2000, 2004 et 2008. Le colosse français peut désormais viser au mieux la médaille de bronze. Teddy Riner, dix fois champion du monde, était arrivé à Tokyo dans l'incertitude, en raison d'une blessure contractée il y a cinq mois au ligament croisé du genou gauche, une blessure seulement révélée récemment. (Belga)