JO-2020/Taekwondo: Althéa Laurin, calme et bronze olympiens

À 19 ans, la placide Althéa Laurin a déjà une médaille de bronze olympique autour du cou, après son combat victorieux mardi à Tokyo chez les 67 kg, un clin d'oeil du destin pour celle qui a débuté le taekwondo sur un quiproquo, alors qu'elle était censée faire du karaté.

La jeune femme aime rappeler cette anecdote: à l'âge de sept ans alors qu'elle devait s'inscrire en karaté à Épinay-sur-Seine, un problème dans la file d'attente l'a orientée vers le taekwondo.

Une erreur de parcours qui l'a pourtant mise sur la bonne voie : celle qui l'a conduite à un titre européen en décembre 2020 à Sarajevo puis au bronze olympique sept mois plus tard à Tokyo.

Battue en demi-finales, la jeune et longiligne Française (1,87 m) au calme olympien, a su se remobiliser face à la repêchée ivoirienne Aminata Charlene Traoré pour s'adjuger l'une des deux médailles de bronze en jeu dans ce tournoi (+ 67 kg). Le tout sous les yeux de Pascal Gentil, double médaillé de bronze olympique français en 2000 et 2004.

Au sortir de son combat, son visage longtemps fermé avait fait place à un large sourire.

"Je pense que l'émotion va venir quand j'aurai la médaille autour du cou. Je pense que je ne réalise pas encore ce qui se passe.", a confié la jeune femme.

Lorsqu'elle s'est hissée sur la troisième marche du podium un peu plus tard, ses yeux brillants et plissés ont laissé deviner un sourire derrière son masque.

"Mais j'ai toujours cette amertume de ne pas avoir décroché la finale olympique", avait toutefois regretté la jeune femme auparavant.

Cette place sur le podium vient tout de même récompenser un très beau parcours, lors duquel la Française a notamment écarté en quarts la Chinoise Zheng Shuyin, championne olympique en titre (14-6), avant d'offrir une belle résistance en demies à la Serbe Milica Mandic (7-5), sacrée en 2012 à Londres et future gagnante du jour.

Après sa défaite en demies, la Française est reparti au combat "grâce aux mots de (ses) proches, aux messages de soutien de toutes les athlètes de l'équipe de France de taekwondo qui sont passés par là avant comme Gwladys Epangue (ndlr: médaillée de bronze aux JO-2008 de Pékin) et Yasmina Aziez (ndlr: médaillée de bronze aux Mondiaux-2009). Elles m'ont dit ne pas passer à côté de cette belle occasion."

- L'or dans le viseur en 2024 -

Avec cette huitième médaille olympique dans l'histoire du taekwondo français, la licenciée d'Asnières a prolongé la tradition. Depuis l'introduction de la discipline aux JO de Sydney en 2000, l'équipe de France de taekwondo a en effet toujours remporté au moins une médaille aux Jeux, échouant toutefois dans sa quête d'or.

L'or olympique est l'objectif que visera désormais Althéa Laurin, lors des JO-2024 chez elle à Paris, où elle poursuit en parallèle des études de gestion à la Sorbonne.

Les Jeux dans trois ans "lui donnent de l'appétit et l'envie de progresser encore". "Je n'ai pas atteint le résultat que je voulais, mais avant de parler des Jeux, il faut encore se qualifier et gagner des compétitions et ça passe par la progression", a insisté la jeune Française.

Son prénom, Althéa, est aussi l'autre nom de l'hibiscus, un arbuste dont les fleurs ne durent généralement qu'une journée. Nul doute qu'avec sa précocité et son talent, la floraison d'Althéa Laurin ne sera pas sans lendemain.