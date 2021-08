JO-2020 - Voile/470: les Australiens Belcher/Ryan champions olympiques

Les Australienes Will Ryanand et Mathew Belcher, champions olympiques de voile en dériveur 470, le 4 août 2021 aux Jeux Olympiques de Tokyo à EnoshimaOlivier MORIN

Les Australiens Mathew Belcher et Will Ryan sont devenus champions olympiques de voile en dériveur 470 mercredi aux JO de Tokyo après avoir remporté l'argent en 2016 à Rio.

Dans un vent modéré d'une dizaine de noeuds, le duo australien, qui a remporté l'ultime régate, a devancé les Suédois Anton Dahlberg et Fredrik Bergströem, médaillés d'argent, et les Espagnols Jordi Xammar et Nicolas Rodriguez Garcia-Paz en bronze.

Belcher, 38 ans, remporte ainsi son deuxième titre olympique après son sacre à Londres en 2012 avec un autre partenaire, Malcolm Page.

L'équipage français composé de Kévin Peponnet et Jérémie Mion avait échoué à se qualifier pour la course à la médaille réservée aux dix premiers, terminant à la 11e place la phase qualificative.