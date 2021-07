JO-2020/Voile: les planchistes Charline Picon et Thomas Goyard en argent

Charline Picon, championne olympique en 2016 à Rio, a échoué d'un rien dans sa quête de doublé, remportant la médaille d'argent en planche à voile RS:X aux JO de Tokyo, imitée une heure plus tard par Thomas Goyard, samedi à Enoshima.

La Charentaise de 36 ans, assurée d'un podium avant le départ de la treizième et dernière course, a remporté la régate finale mais a dû s'incliner pour l'or face à la Chinoise Lu Yunxiu, qui a coupé la ligne en troisième position.

La Britannique Emma Wilson, 2e de cette ultime manche, a complété le podium, à l'issue d'une manche disputée dans un petit temps (vent de 5 à 6 noeuds).

Une heure plus tard, dans un vent un peu plus toutenu, le Néo-Calédonien Thomas Goyard, pour ses premiers Jeux, a aussi décroché l'argent malgré sa disqualification pour avoir anticipé le départ.

Au total, trois concurrents ont été disqualifiés dans cette "medal race" alors que le Néerlandais Kiran Badloe, coiffé d'une magnifique crête bleue, était assuré du titre avant même le départ. Le Chinois Bi Kun a complété le podium.

A 36 ans, le jour du 4e anniversaire de sa fille Lou, Charline Picon devient ainsi la première Française à remporter deux médailles olympiques en voile, sous les yeux de Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO de Paris-2024.

- "Meilleure course possible"

"J'ai fait la meilleure course possible aujourd'hui. Il fallait être sacrément solide car les conditions étaient très dures, grosse chaleur, pas de vent, que du physique", a réagi la Française, un drapeau bleu blanc rouge sur les épaules.

"Je suis fière de la course que j'ai faite. J'ai effectivement cru à un moment que ça allait être l'or car la Chinoise était un peu plus loin mais voilà c'est de l'argent", a ajouté celle qui a débuté la planche à voile à La Tremblade (Charente-Maritime) avant de rejoindre à 17 ans un sport étude voile à La Rochelle où elle a rencontré l'entraîneur qui la suit toujours, Cédric Leroy.

Troisième au départ de cette "medal race" réservée aux dix premières et à l'issue de laquelle les points comptent double, Picon, qui comptait 6 points de retard sur la Chinoise devait distancer ses deux adversaires.

En tête sur les deux derniers bords, la Française a réalisé une manche quasi parfaite mais a dû s'incliner devant la Chinoise qu'elle avait désignée comme sa principale rivale.

Depuis son retour à la compétition en 2018, elle est montée sur le podium de trois des quatre derniers Mondiaux: 2e en 2018 et 2020 et 3e en 2021.

De son côté, Goyard, qui a été disqualifié après dix longues minutes, ce qui est inhabituel en voile, a vécu une attente fébrile. "Ils (le jury) auraient pu me le dire avant mais bon voilà j'ai attendu patiemment et j'ai fait les comptes dans ma tête".

"J'ai calculé, recalculé, et je me suis dit +je crois que c'est bon+, c'est incroyable", a ajouté cet ingénieur, fils d'un chercheur à l'Ifremer, né en Martinique et arrivé enfant en Nouvelle-Calédonie.

La planche à voile a souvent souri aux Français aux JO. Avant Picon sacrée en 2016 à Rio, Faustine Merret était devenue championne olympique en 2004 à Athènes ainsi que Franck David en 1992 à Barcelone.

En catamaran mixte Nacra 17, Quentin Delapierre et Manon Audinet sont 7e après 9 courses sur 12 et peuvent encore viser le podium. En 49er, Lili Sebesi et Albane Dubois se sont qualifiées pour la finale mais sans espoir de podium et Lucas Rual et Emile Amoros sont éliminés, à la 15e place.