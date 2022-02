JO-2022: en manque de glisse, les deux équipes de France loin en snowboardcross

Les deux équipes de France engagées dans l'épreuve de snowboardcross par équipes des JO-2022, Loan Bozzolo avec Julia Pereira de Sousa, et Merlin Surget avec Chloé Trespeuch, qui visaient le podium, ont été éliminées samedi dès les quarts de finale, en proie à des problèmes de glisse.

Sur le site de Zhangjiakou, où la neige est tombée toute la matinée, les deux duos français n'ont pas réussi à s'exprimer pleinement.

La paire Bozzolo/Pereira de Sousa a pris la troisième et dernière place de son quart de finale loin derrière les Allemands et les Italiens.

Merlin Surget et Chloé Trespeuch n'ont pas pu davantage se mêler à la lutte avec les trois autres nations, les Russes sous drapeau neutre et les Canadiens décrochant les deux tickets qualificatifs pour les demies.

Le duo français a également pris la dernière place de sa course.

"C'était un test de glisse, on a perdu au test parce que l'on n'avait pas le meilleur produit sous les planches. Forcément, on est frustré de ne pas avoir pris de plaisir aujourd'hui et de ne pas avoir eu les armes. Mais on ne peut pas en vouloir à nos techniciens, ils font le maximum tous les jours, il faut s'adapter aux conditions changeantes", a expliqué Chloé Trespeuch en zone mixte.

"La journée était assez bizarre, dès les entraînements les filles n'arrivaient pas à passer les sauts. Je n'ai pas réussi à finir un run jusqu'en bas, tellement il n'y avait pas de vitesse. On l'a vu dès le matin", a ajouté Merlin Surget.

- "Pardon à nos athlètes" -

"Ça se joue à des détails pour les athlètes, mais aussi pour les techniciens. Il manquait le détail aujourd'hui. Ils vont apprendre de leurs erreurs et on va tous rebondir ensemble pour avancer", a estimé Trespeuch.

"Pardon à nos athlètes!!", s'est excusé sur les réseaux sociaux Luc Faye, le directeur du snowboard à la Fédération française de ski.

Il s'agit d'une grosse déception pour le clan tricolore, qui avait dans ses rangs la vice-championne olympique Chloé Trespeuch, associée à Merlin Surget, 5e de l'épreuve individuelle chez les messieurs. Julia Pereira de Sousa avait elle pris la 5e place individuelle et Loan Bozzolo s'était arrêté en quarts.

Les conditions de glisse ont toutefois totalement changé avec l'arrivée de la neige, alors que les épreuves individuelles s'étaient déroulées mercredi et jeudi sur un site ensoleillé.

"On a vraiment tout mis dans les jambes pour travailler, essayer de créer de la vitesse. Il ne se passait rien. Il y a de la neige tombante dans le parcours. Ce n'est pas vraiment du boarder, pas celui qu'on aime", a précisé Trespeuch.

"C'est encore plus flagrant sur un parcours où c'est la seule chose qui fait la différence. Il n'y a pas besoin d'être un athlète technique ou explosif pour gagner. Il n'y a que la glisse", a conclu la Française.

L'épreuve mixte par équipes a fait son apparition au programme olympique cette année, alors que le snowboardcross est inscrit aux JO depuis Turin en 2006.