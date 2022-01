JO 2022 - Les patineurs belges à Pékin avec de nouvelles combinaisons conçues par Jelena Peeters

(Belga) Les patineurs belges porteront de nouveaux équipements à Pékin. Les combinaisons aérodynamiques, d'un jaune éclatant, ont été conçues par Jelena Peeters, qui a participé aux Jeux Olympiques à deux reprises. L'ancienne patineuse était déjà en charge du design des tenues lors des dernières olympiades d'hiver.

La combinaison a été testée en soufflerie, et portée à plusieurs reprises pendant les derniers mois par Bart Swings. Elle est produite par Bioracer, qui travaille en collaboration avec la fédération de patinage de vitesse depuis 2019. Le contrat avec l'entreprise principalement connue pour ses tenues de cyclisme a d'ailleurs été prolongé de quatre ans. La Belgique enverra 5 patineurs aux Jeux Olympiques de Pékin, qui auront lieu du 4 au 20 février. Bart Swings, Mathias Vosté et Sandrine Tas disputeront le 400 mètres, tandis qu'Hanne et Stijn Desmet représenteront la Belgique en shorttrack.