JO-2022: Mathieu Faivre troisième du géant remporté par le Suisse Odermatt, 8e médaille française

Mathieu Faivre a décroché dimanche le bronze du géant des JO de Pékin, remporté par l'ultra-favori suisse Marco Odermatt, apportant à la France sa huitième médaille dans des conditions de neige particulièrement éprouvantes.

Troisième chrono de la première manche, le champion du monde en titre de la spécialité termine à 1 sec 34 du leader de la course au gros globe, alors que le Slovène Zan Kranjec (à 19/100e d'Odermatt) a sorti une seconde manche éblouissante pour arracher l'argent.

Alexis Pinturault, détenteur du globe de la discipline mais diminué par une blessure à l'épaule, est remonté à la cinquième place après avoir signé le 11e temps de la première manche, à égalité avec Thibaut Favrot (à 1 sec 69 du vainqueur).

Invitée surprise de ce massif aride, jusqu'ici baigné par un grand soleil, la neige a transformé la course en rodéo à haut risque, envoyant au tapis près de la moitié - 41 - des 89 engagés.

A ce jeu, Marco Odermatt a encore fait parler ses talents d'équilibriste, manquant de glisser sur le flanc en première manche avant de raser une porte en deuxième, mais s'offre à 24 ans son premier titre olympique.

Le Suisse concrétise sa domination écrasante sur la discipline cette saison (4 victoires et une deuxième place en cinq courses), et rattrape des débuts olympiques manqués, avec une 7e place en descente et une sortie de piste en super-G.