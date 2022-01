JO 2022 - Objectif top 8 pour les Belgian Bullets

(Belga) Les Belgian Bullets ont dû attendre le weekend dernier pour être certaines de leur ticket pour les Jeux Olympiques de Pékin, où An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts représenteront la Belgique en bob à 2 féminin. Kelly Van Petegem sera réserviste.

An Vannieuwenhuyse, 30 ans, avait déjà disputé les Jeux de 2018 à Pyeongchang, avec Sophie Vercruyssen. Le duo avait pris la 12e place. Elle espère faire mieux à Pékin en compagnie de Sara Aerts, malgré une saison compliquée. "Nous avons vraiment dû lutter pour nous qualifier", dit An Vannieuwenhuyse. "Mais j'ai l'impression que cela va mieux depuis trois semaines. Peut-être les pièces du puzzle se mettent-elles en place juste à temps". An Vannieuwenhuyse veut obtenir un beau résultat en Chine, sans quoi elle menace de mettre un terme à sa carrière en bobsleigh. "Si le niveau n'est pas celui qu'il devrait être, ce sera la fin de ma carrière. Pour que je sois contente, je voudrais faire mieux que la 12e place en Corée du Sud. Cela fait quatre ans que nous voulons viser un diplôme olympique. Un top 8 me motiverait à continuer". Sara Aerts, 38 ans, a pour sa part déjà indiqué qu'elle disputera sa dernière course à Pékin. Les Belgian Bullets avaient eu l'occasion de découvrir la piste de Yanqing en octobre. "C'est vraiment impressionnant. C'est une piste comme on n'en a jamais vu, très technique. Les courses vont être spectaculaires", avance An Vannieuwenhuyse. Le meilleur résultat des Belgian Bullets aux Jeux reste une sixième place en 2014 à Sotchi, avec Elfje Willemsen et Hanna Mariën (Belga)