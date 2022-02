JO 2022 - Sandrine Tas sans pression avant ses débuts olympiques : "j'ai déjà atteint mon objectif"

(Belga) La patineuse de vitesse Sandrine Tas se prépare à effectuer ses débuts olympiques aux JO d'hiver de Pékin. Elle disputera le 1500 m lundi . "Cela va pour le moment très bien au niveau des nerfs", a-t-elle déclaré samedi sur l'Anneau national de patinage de vitesse de Pékin, aussi appelé "Ruban de glace".

"En fait, j'ai déjà atteint mon objectif en me qualifiant pour ces Jeux", a déclaré Tas. "Tout ce qui vient maintenant est du bonus. Je vais essayer de faire une course équilibrée. Ensuite, je verrai où j'en suis. Je suis classée 30e sur les 30 participantes. Cela montre bien que je ne suis pas ici pour le top 10, et encore moins pour une médaille." La Flandrienne occidentale veut profiter de sa première expérience olympique dans la capitale chinoise. Et elle l'a fait à fond vendredi au stade du "Nid d'oiseau" lors de la cérémonie d'ouverture. "C'était génial. Je ne suis pas vraiment une personne émotive. Mais lorsque nous sommes entrés dans le stade sous les anneaux olympiques, j'ai été bouleversée. Je n'ai pas d'idoles, mais j'ai vu passer la légende du snowboard Shaun White hier et cela surprend." La musique est très importante dans la préparation de Sandrine Tas avant une compétition. "En patinage, vous êtes seule, alors qu'en roller, vous vous préparez en groupe. J'étais parfois trop distraite. La musique pendant l'échauffement aide à entrer dans ce cocon. J'ai besoin d'un bon rythme, alors j'écoute Volbeat et les Foo Fighters." Tas disputera également les 500m, 1000m et la mass start à Pékin. (Belga)