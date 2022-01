JO 2022 - Stijn Desmet diminué pour la dernière compétition avant les Jeux

(Belga) Stijn Desmet ne pourra pas patiner en pleine possession de ses moyens lors de la dernière course de shorttrack avant le départ pour les Jeux Olympiques d'hiver. Le patineur de vitesse sur piste courte de 23 ans récupère d'une infection bactérienne contractée récemment. "Stijn patinera à faible intensité", à fait savoir le coach national Pieter Gysel.

Informelle, cette dernière étape avant les Jeux prend place ces samedi et dimanche à Leeuwarden aux Pays-Bas. A l'origine, ce week-end était destiné aux titres européens et devait se dérouler à Dresde, en Allemagne. Cependant, le rendez-vous avait été annulé en raison de la pandémie, tout comme une autre compétition prévue en remplacement. Comme les Néerlandais doivent encore désigner leurs représentants pour les Jeux, le week-end de Leeuwarden revêt une certaine importance. Hanne Desmet, la sœur aînée de Stijn, a eu le temps de se remettre de sa commotion cérébrale. Depuis la fin novembre et la dernière compétition comptant pour la coupe du monde à Dordrecht, aux Pays-Bas, elle a observé beaucoup de repos. Stijn et Hanne Desmet seront les patineurs de vitesse sur piste courte (shorttrack) qui représenteront la Belgique le mois prochain à Pékin. Également du côté belge, à Leeuwarden, on retrouvera Ward Pétré, Warre Van Damme et Adriaan Dewagtere.