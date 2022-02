JO-2022: "Un moment magique que j'ai envie de partager", se réjouit Braisaz-Bouchet

La biathlète Justine Braisaz-Bouchet, championne olympique surprise de la mass-start vendredi aux JO-2022 de Pékin après un début de compétition difficile, avait avant tout "envie de partager avec l'équipe" ce "moment magique".

Q: Comment avez-vous vécu cette course ?

R: "J'ai senti dès le début que j'étais facile sur la piste. Un sentiment que je n'avais pas encore eu de tous les Jeux. C'est quand même quelque chose d'assez réconfortant car je cherchais la forme. Je ne savais même pas pourquoi elle avait disparu. Mes tirs couchés ont été compliqués. J'ai fait des cadeaux, clairement, car les conditions étaient correctes. Et sur le debout, j'ai vraiment pris balle par balle. Sans hésitation, j'ai laissé faire mes automatismes, ce pour quoi j'ai travaillé pendant des années. Savoir poser le cerveau est parfois la meilleure chose en biathlon, sur le pas de tir en tout cas".

Q: A quel moment avez-vous réalisé que vous étiez championne olympique ?

R: "La première fois que je l'ai dit. Ça m'a vraiment fait monter les larmes aux yeux. J'étais choquée en passant la ligne d'arrivée. Je pense que je ne réalisais absolument pas être championne olympique. Je suis extrêmement et sincèrement heureuse (...) Ce qui m'a le plus touché, c'est d'avoir croisé le staff dans l'aire d'arrivée, de les avoir vus avec des larmes aux yeux. Je n'avais qu'une envie: aller voir du bleu-blanc-rouge et leur dire +ça, c'est cool, c'est une putain de journée+. C'est un moment magique que j'ai envie de partager avec l'équipe."

Q: Est-ce que vous y auriez cru si on vous avait dit ce matin, après des JO compliqués jusqu'ici, que vous alliez décrocher l'or ?

R: "Oui, j'ai fait le deuil de mes courses. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive en biathlon de passer complètement à côté. C'est la magie de notre sport. Même si je passe à côté parfois, je commence à prendre conscience que ça n'enlève rien à la valeur que je peux avoir sportivement. En allant trottiner ce matin avant la compétition, je me suis dit +j'ai vraiment envie d'aller faire cette mass-start, j'ai une chance incroyable d'être aux Jeux. Tout est ouvert, tout est possible, il faut saisir l'opportunité, c'est l'heure Justine!+. C'est la première course des Jeux où je n'ai pas pensé aux médailles ou aux résultats. J'étais juste contente de prendre le départ".

propos recueillis en zone mixte