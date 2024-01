JO-2022/Valieva: les Etats-Unis reprennent aux Russes l'or du patinage par équipes

En 48 heures, à 15 ans à peine, Valieva était passée avec cette épreuve de la gloire au tollé planétaire: la jeune prodige avait réalisé le premier quadruple saut féminin de l'histoire olympique, propulsant ses coéquipiers largement en tête, avant que ne soit révélé le résultat positif de son contrôle antidopage réalisé sept semaines plus tôt.

Après deux ans d'imbroglio, le podium du patinage par équipes des JO-2022 de Pékin est enfin connu: les Américains se parent d'or devant les Japonais et les Russes, privés des points remportés par Kamila Valieva, suspendue lundi pour dopage.

Comment démêler un scandale mêlant débat technique sur une possible "contamination accidentelle" de la jeune fille à la trimétazidine, une substance censée favoriser la circulation sanguine et interdite depuis 2014, émoi lié à son jeune âge, et implications pour les autres patineurs russes qui n'ont jamais été testés positifs ?

Le Tribunal arbitral du sport a tranché le premier point en condamnant lundi la patineuse à quatre ans de suspension rétroactive à compter du 25 décembre 2021, date de son contrôle réalisé pendant les championnats de Russie, mais en laissant les autorités sportives en tirer les conséquences.

- "Injuste", pour le Kremlin -