JO-2024: Biles, Dressel, LeBron, où en sont les stars américaines?

La quadruple médaillée d'or aux JO a dominé les sélections olympiques il y a deux semaines devant la championne de Tokyo Suni Lee, avec des acrobaties toujours plus spectaculaires, entre son saut signature "Biles II" (Yurchenko double carpé) -- si difficile qu'aucune autre gymnaste ne l'a jamais tenté en compétition --, et des bonds à plus de 3,50 mètres lors de sa routine au sol.

Héros des Jeux de Tokyo avec cinq titres, Caeleb Dressel a surmonté une dépression et une absence des bassins de près d'un an pour revenir au très haut niveau: il aura à Paris un programme allégé et une pression moindre, sans la discipline reine du 100 m nage libre sur laquelle il n'a ps réussi à se qualifier lors des sélections fin juin.

Douze ans après son succès sur 800 m aux Jeux de Londres, Katie Ledecky (27 ans) arrive elle à Paris avec bien plus de certitudes et un statut d'intouchable sur 1500 m et de favorite du 800 m.

Sur 400 m, elle fera partie d'une course royale avec l'Australienne Ariarne Titmus et la Canadienne Summer McIntosh, et se dit loin d'être lassée: "c'est le contraire pour moi, j'ai l'impression de m'amuser de plus en plus chaque année".

- Richardson et Lyles, revanchards -

Nouveaux cadors de la piste, Sha'Carri Richardson (24 ans) et Noah Lyles (27 ans) ont une revanche à prendre sur leur destin olympique après les JO de Tokyo en 2021.

Absente au Japon à cause d'un contrôle positif au cannabis, Sha'Carri Richardson s'est relevée de deux années difficiles pour devenir championne du monde du 100 m l'été dernier à Budapest.

La flamboyante sprinteuse originaire de Dallas détient le chrono le plus rapide de la saison sur la ligne droite (10.71 lors des sélections).

Noah Lyles avait lui décroché le bronze du 200 m à Tokyo, mais il "n'aime pas cette médaille". "Ca entretient mon feu intérieur pour faire mieux".

Triple champion du monde l'an dernier (100, 200 et 4x100 m), Lyles est l'immense favori du 200 m mais devrait faire face à une concurrence féroce sur la ligne droite (il n'est que le 4e homme le plus rapide de la saison). Il rêve d'un quadruplé légendaire à Paris avec les relais 4x100 et 4x400 m.