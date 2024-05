JO-2024: Bill May, l'homme qui veut devenir le premier nageur artistique aux Jeux

Inconnu du grand public, l'Américain Bill May n'en a pas moins l'occasion de marquer l'histoire ce week-end à Saint-Denis où il va tenter d'obtenir sa sélection olympique en natation artistique: il serait alors le premier homme à participer à cette épreuve pour la première fois mixte aux Jeux de Paris.

Pour gagner son billet, May, âgé de 45 ans, devra convaincre la sélectionneuse de le choisir aux côtés des sept Américaines qui concourront aux Jeux dans l'épreuve par équipes, la seule à laquelle il peut prétendre car il n'y a pas d'épreuve individuelle masculine aux Jeux.

"C'est quelque chose que je ne pensais pas pouvoir faire au cours de ma carrière, raconte à l'AFP ce pionnier de la discipline qui espère "inspirer d'autres athlètes masculins ou d'autres athlètes qui veulent représenter la diversité dans n'importe quel sport".

May a commencé la natation artistique à l'âge de dix ans et a d'abord formé un duo avec sa soeur. "J'ai marché sur le bord de la piscine et je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai toujours été soutenu", s'est-il souvenu lors d'un entretien accordé à l'AFP à Eaubonne, au camp de base des Américains pendant les Jeux.