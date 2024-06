JO-2024: à cause des pluies, la Seine trop polluée à un mois et demi des épreuves

En cause: une "météo très pluvieuse" entraînant "le fort débit du fleuve, qui ne favorise pas une bonne qualité de l'eau", expliquent la mairie de Paris et la préfecture de région.

Ces deux institutions sont à la tête du Plan baignade, dans lequel l'Etat et les collectivités ont investi 1,4 milliard d'euros pour rendre la Seine et son principal affluent, la Marne, propices à la baignade.

Les prélèvements publiés vendredi "ne correspondent pas aux standards que nous aurons cet été", a-t-il ensuite affirmé.

"Dès que les conditions seront réunies, le plan pourra produire tous ses effets", a assuré le haut fonctionnaire, "confiant sur la tenue des épreuves fin juillet début août dans la Seine".

Le temps presse pour les organisateurs, et la météo des deux prochaines semaines n'incite pas à l'optimisme, avec une météo globalement pluvieuse jusqu'au 5 juillet, selon Météo France.

Remonté subitement vendredi, à plus de 500 m3/seconde, contre environ 300 la semaine précédente, le débit du fleuve ne pose pas qu'un problème pour la qualité de l'eau, mais aussi pour la sécurité des épreuves.

Voire pour la cérémonie d'ouverture du 26 juillet, une parade nautique inédite sur la Seine, dont une répétition générale doit justement se tenir lundi.

La dernière répétition partielle, finalement organisée lundi, avait été reportée de plusieurs mois.

"Si on a un débit trop fort, ça pose un problème sérieux pour la cérémonie d'ouverture", a estimé l'hydrologue Jean-Marie Mouchel dans une réaction à l'AFP.

Contacté par l'AFP, le Comité d'organisation (Cojo) a dit n'avoir "pas d'inquiétude particulière".

- Plan B -

Star de ces JO, la Seine accueillera la cérémonie d'ouverture ainsi que les épreuves de triathlon (30 et 31 juillet, 5 août), natation-marathon (8 et 9 août) et paratriathlon (1er et 2 septembre).

Mais le suspense demeure sur la tenue des épreuves olympiques depuis les "test-events" d'août 2023 qui ont dû être en grande partie annulés en raison d'une qualité de l'eau insuffisante.

Le plan B consiste à reporter de quelques jours les épreuves, mais pas à changer de lieu.

Avant cela, la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé mercredi qu'elle se baignerait pour montrer l'exemple "après le 14 juillet, c'est-à-dire le 15, le 16 ou le 17".

La date initiale, le 23 juin, a été abandonnée en raison du mauvais temps et des élections anticipées.

En cas de précipitations intenses, de l'eau non traitée - mélange de pluie et d'eaux usées - peut être rejetée dans le fleuve, un phénomène que des ouvrages de rétention inaugurés juste avant les Jeux ont vocation à empêcher.

Le bassin de rétention d'Austerlitz a d'ailleurs fonctionné pour la première fois mardi lors d'un gros orage, recevant 40.000 m3 d'eau sur une capacité de 50.000, avait indiqué la mairie mercredi.