JO-2024: encore 1,2 million de billets à vendre

Il reste 1,2 million de billets encore disponibles à la vente pour assister aux épreuves des JO de Paris qui débutent dans 9 jours (26 juillet-11 août), des billets qui seront mis en vente jeudi et ensuite quotidiennement à partir de lundi, ont expliqué les organisateurs mercredi.

Jeudi, "plus de 50.000 nouveaux billets vont être remis en vente dans plus de 30 sports", avec des tickets notamment pour les finales de natation et d'athlétisme, a indiqué le directeur général délégué du Cojo (comité d'organisation) Mickaël Aloïsio lors d'un point avec la presse.

Les JO de Paris ont d'ores et déjà battu le record du nombre de billets vendus pour des Jeux, hors paralympiques, avec désormais 8,7 millions de tickets vendus, contre 8,3 millions pour le précédent record détenu par Atlanta en 1996.