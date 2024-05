JO-2024: "J'ai hâte de ressentir la pression", lance Maxime Grousset

REPONSE: "Ca ne me stresse pas du tout. J'ai hâte de voir ce que ça va être et de ressentir les choses, et je pense que ça va être magnifique. J'ai déjà visité le village des athlètes et la Défense Arena. C'est vraiment très bien. C'est surtout la Défense qui m'a plu. On a pu se projeter et s'imaginer un petit peu comment ça va être. Je trouve qu'on a de la chance de pouvoir être dans une arène comme ça. On va pouvoir ressentir vraiment les choses et le public français. Et je pense que c'est une force qu'on a pour cette année, les Français, il faut s'en servir."

R: "C'était très particulier. L'organisation était merveilleuse, les Japonais ont été très forts là-dessus. Par contre, ce qui manquait, c'était vraiment la folie des Jeux, l'engouement autour de ça, le public. Ca m'a beaucoup manqué. Ça ne m'a pas empêché de faire de bonnes performances, mais de ce que je m'imaginais des Jeux, il manquait vraiment quelque chose. Quand tu rentres et que tu entends ton pote t'encourager alors qu'on est en finale des Jeux Olympiques, ça fait bizarre. Pour Paris, j'ai vraiment hâte de ressentir la pression, d'avoir des frissons, d'être chaud comme quand on entre dans une arène! C'est pour ça que je me dis que ça va être sympa."

R: "C'est vrai que j'ai de la chance là-dessus. Il faut faire avec ses qualités! Quand j'étais petit, j'étais très stressé mais ça a totalement disparu et je ne pourrais pas dire pourquoi. Quand je me retrouve sur le plot, mon cerveau est quasiment vide. Je ne pense plus à rien, mais je ressens les moindres parties de mon corps. J'entends ma respiration, je ressens la chaleur... et c'est tout. Je ne ressens pas le besoin d'avoir un préparateur mental. Après, depuis deux ans maintenant, je fais du yoga, donc ça me fait un peu office de préparation mentale."

Q: Depuis les Jeux de Tokyo, vous êtes devenu champion du monde. Avez-vous l'impression que votre statut a changé au sein de l'équipe de France ?

R: "Mon statut a changé, c'est sûr. Après, je pense que ma vision des choses n'a pas changé. Mais ça ne me dérange pas d'avoir un rôle de leader. Je pense qu'on est plusieurs, Léon Marchand a aussi ce rôle de leader sans l'être, car c'est Florent Manaudou notre capitaine. On essaye de tirer les autres vers le haut."

Q: Est-ce un rôle qui vous plaît?

R: "Je pense que je transmets le fait de jouer. Quand on nage, quand on fait des courses, c'est un jeu. On est contre sept autres personnes sur un plot au départ. Celui qui gagne, il a gagné le jeu. C'est ça qui fait que ça désacralise la course et la compétition en elle-même. Il faut prendre du recul là-dessus et kiffer le moment, plutôt que de se concentrer sur le résultat. Sinon il peut y avoir un étouffement, quelque chose de très compliqué à surmonter. Et se voir dans le jeu et dans le kiff, c'est beaucoup plus facile."

Propos recueillis par Diane FALCONER