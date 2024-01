JO-2024: la défenseure des droits se "saisit" de la situation des étudiants et des sans-abri

"Il peut y avoir un risque pour le respect des droits et des libertés dans un contexte comme celui des JO, on est vigilants et on va enquêter", a-t-elle déclaré à des journalistes à Paris, précisant que cette autosaisine concernait également la "liberté de manifester" et "l'utilisation de l'intelligence artificielle".

Inquiète d'une possible atteinte aux libertés, la défenseure des droits Claire Hédon a annoncé lundi s'être "autosaisie" de la question des logements étudiants réquisitionnés et de l'évacuation des sans-abri en prévision des Jeux olympiques de Paris cet été.

L'enquête de la défenseure des droits se penchera également sur la question des étudiants à l'heure où plus de 2.000 d'entre eux vont devoir être relogés car leur logement Crous, organisme qui gère notamment les résidences étudiantes, sera réquisitionné pour loger durant l'été les pompiers, soignants, forces de l’ordre et de la sécurité civile.

L'idée, c'est de voir "quelle est la réalité pour les étudiants, à quel moment on leur demande de quitter leur chambre, est-ce qu'un hébergement leur est proposé, etc.", sachant que "l'été ces jeunes font des stages et des boulots d'étudiants", a souligné Claire Hédon.

Contacté par l'AFP, le ministère de l'Enseignement supérieur a assuré lundi qu'"aucun étudiant ne ser(ait) privé de logement pendant les Jeux" à "l'occasion des changements de chambres qui interviendront l'été prochain".

Au-delà de la situation des sans-abri et des étudiants, la "question plus générale de la liberté d'aller et venir dans le cadre des JO", ainsi que "l'utilisation de l'intelligence artificielle", font également partie des champs de la saisine, a déclaré Claire Hédon, tout comme celle de la "liberté de manifester" pendant la période.

Dans le détail, il s'agira notamment d'examiner "les restrictions de la liberté d’aller et venir dans les zones environnant les épreuves olympiques et paralympiques" et modalités de mise en oeuvre "des traitements algorithmiques des images collectées au moyen de systèmes de vidéo protection et de caméras installées sur les aéronefs", a-t-on précisé dans son entourage.

Sollicité par l'AFP, le ministère des Sports n'avait pas répondu dans l'immédiat.

