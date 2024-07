JO-2024: l'absence des judokas russes est "une perte", estime le président de la fédération internationale

REPONSE: "En tant que président de la FIJ, je regrette que nous n'ayons pas une participation complète. Lorsqu'une nation qualifiée manque, c'est toujours une perte pour les Jeux olympiques. Mais nous ne pouvons que respecter ou en tout cas admettre la décision du CIO".

Q: Les regrets sont-ils aussi dus au fait que la Russie est un pays de judo?

R: "C'est un grand pays de judo. Nous sommes un sport qui n'a pas sanctionné les athlètes russes. Car punir des personnes non coupables pour les mauvaises décisions ou les décisions controversées de leur dirigeant n'est pas juste. On ne peut pas sanctionner une nation entière pour la situation tragique et les conséquences de ce conflit. C'est un drame pour le peuple ukrainien, et pour le peuple russe".

Q: Comment expliquez-vous que 17 judokas aient été autorisés par votre fédération et seulement quatre par le CIO ? Les critères d'appréciation n'étaient pas les mêmes ?