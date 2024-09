JO 2024: l'agresseur de Rebecca Cheptegei, morte brûlée vive, est décédé à l'hôpital

Présenté par la police kényane comme le compagnon de l'athlète, Dickson Ndiema Marangach avait été brûlé à 30% lors de cette attaque mortelle, devenue un cas emblématique des violences faites aux femmes. Le 1er septembre, l'homme avait arrosé d'essence et embrasé Rebecca Cheptegei alors qu'elle revenait de l'église avec ses enfants à son domicile d'Endebess, dans l'ouest du Kenya.

Brûlée à plus de 80%, l'athlète de 33 ans est décédée jeudi. Elle sera enterrée samedi dans le village de sa famille dans l'est de l'Ouganda. Selon le père de Rebecca Cheptegei, l'attaque a pour origine un différend au sujet du terrain que sa fille avait acheté pour construire sa maison. Ce meurtre, quelques semaines après sa participation au marathon des Jeux olympique de Paris (44e), a suscité une émotion et une indignation mondiales.