JO 2024: Les Bélarusses opposés à Loukachenko demandent l'aide du CIO

Les sportifs disent soutenir les sanctions en vigueur contre la Russie et le Bélarus en raison de la guerre contre l'Ukraine. Ils estiment également que les athlètes russes et bélarusses qui approuvent les régimes de Vladimir Poutine et de Loukachenko devraient être bannis des Jeux. "Ils ne devraient pas avoir la possibilité d'introduire l'agression dans l'arène sportive mondiale", indique la déclaration.

Un grand nombre des athlètes bélarusses qui ont signé la déclaration sont descendus dans la rue à l'époque pour protester contre la réélection du dictateur Loukachenko. Certains ont été arrêtés et ont même fini en prison, comme le décathlonien Andrej Krauchanka. D'autres ont perdu leur emploi ou ont été exclus des sélections nationales.

"Les athlètes qui s'opposent ouvertement à Loukachenko doivent se voir accorder le droit de participer aux compétitions sportives et être protégés des persécutions du régime de Loukachenko", peut-on lire dans la pétition.

Le CIO envisage d'autoriser les Russes et les Bélarusses à participer aux Jeux sous des drapeaux neutres, à la grande colère de l'Ukraine et d'autres pays. Ils estiment que la Russie et son allié doivent être isolés en raison de l'invasion militaire de l'Ukraine.