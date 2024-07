JO-2024: Place au sport, quarts de finale en poche pour Dupont

Football et rugby à VII masculins ont ouvert mercredi les épreuves sportives des Jeux, avec un Mali-Israël sous surveillance à Paris, un Argentine-Maroc qui s'est achevé dans la confusion à Saint-Étienne et la qualification pour les quarts de finale de la bande d'Antoine Dupont, première star en lice.

"C'est un match important pour le dispositif de sécurité", a déclaré Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. La cérémonie d'ouverture vendredi, une parade sur la Seine, sera entourée de mesures de sécurité très importantes. Rien n'indique que la délégation israélienne, protégée par l'unité d'élite de la gendarmerie française, ait l'intention d'éviter la parade sur la Seine.

Argentine-Maroc dans la confusion

Arnaud FINISTRE

Que s'est-il exactement passé à la fin d'Argentine-Maroc à Saint-Etienne? Juste après le but égalisateur de la sélection masculine argentine après... seize minutes d'arrêts de jeu, une vingtaine de supporteurs marocains ont envahi le terrain, a constaté l'AFP. Des bouteilles et gobelets ont aussi été lancés, contraignant l'arbitre à inviter les joueurs à regagner les vestiaires, sans siffler la fin de rencontre. Le stade s'est vidé et ce n'est que... deux heures plus tard que les joueurs sont revenus sur la pelouse. Après examen de la VAR, le but égalisateur a été annulé pour hors-jeu et le Maroc l'a emporté 2 à 1... Avec une promesse de controverse venue d'Argentine.

"SuperDupont" en quart de finale

Après une entrée compliquée dans le tournoi de rugby à VII avec un nul (12-12) face aux États-Unis, les Bleus ont signé une première victoire, devant l'Uruguay (19-12), synonyme de qualification pour les quarts de finale, mais sans convaincre. "Si on n'élève pas notre niveau de jeu, on n'ira pas très loin. On en est conscients. On est capables de faire beaucoup mieux", a regretté Antoine Dupont, auteur d'un essai sur un exploit personnel. Le quart de finale des Bleus aura lieu jeudi dans la soirée, après un ultime duel de groupe face aux Fidji, doubles champions olympiques en titre.