JO-2024: une déception "voudrait dire qu'il est temps de raccrocher", estime Teddy Riner

R "Je me sens bien, beaucoup d'excitation forcément. (...) J'en suis à me tempérer, à faire mes derniers ajustements avec le staff. L'excitation est là, j'ai hâte d'y être, j'ai envie, ça commence à démanger".

R: "Non. Tout arrive à point à qui sait attendre. Je n'ai pas vu l'olympiade passer, le fait d'être parti un petit peu aux quatre coins du monde pour aller chercher la concurrence, je crois que ça m'a redonné une seconde vie, ça m'a fait beaucoup de bien, et c'est pour ça que je parle très souvent de Los Angeles".

R: "C'est compliqué de me dire que je me sens mieux que toutes les fois où j'ai pu préparer les Jeux. Si eux le disent, alors c'est bon signe, ça veut dire qu'on a bien travaillé, qu'on n'a rien oublié, que j'ai toutes les cartes en mains pour pouvoir bien les distribuer le 2 août".

Q: Est-ce qu'il y a un adversaire que vous redoutez davantage ?

R: "Non. Mais le jour des Jeux, vous avez beau être suffisamment armé, ça va être du combat. Il ne faut rien lâcher. C'est combat après combat. Ne pas croire qu'on va arriver en finale comme ça. Il n'y a pas de petits JO, pas de chemin facile. On casse des bouches et on se hisse en finale, c'est tout".

Q: L'équipe de France de foot est en demi-finale de l'Euro sans avoir marqué de but dans le jeu. Est-ce qu'en sport le résultat est plus important que la manière ?

R: "Je peux comprendre que certains fans soient frustrés du fait qu'on se soit hissé en demi-finale sans un but franc, de ne pas voir une grosse attaque. Parfois, c'est comme ça. Si aujourd'hui, vous me proposez un contrat avec marqué +je gagne les Jeux qu'avec des shido (sur pénalités, NDLR)", vous allez voir dix signatures de ma part. Et si vous me proposez un contrat où je gagne peut-être, mais avec du judo, je vais vous signer celui où je gagne avec les pénalités. A la fin, on ne se souviendra que de la victoire. Alors oui, il y a des grands frustrés parce que tu n'as pas un beau judo à la japonaise. Mais je sais qu'aux Jeux, ça va fermer. En face, il y aura des personnes qui ne vont pas livrer bataille, qui vont jouer petit bras".