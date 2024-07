JO-2024/Athlétisme: "A moi d'embrasser l'héritage de Bolt", espère le Jamaïcain Oblique Seville

R: "J'ai appris lors de ces championnats à gérer la confrontation avec des adversaires très forts, contre lesquels je dois tout faire parfaitement. Ces dernières saisons j'ai toujours été freiné par des blessures, je n'étais jamais au mieux physiquement. Cette année je n'ai aucun problème, c'est pour l'instant ma meilleure saison. Et j'ai prouvé aux sélections jamaïcaine que j'étais capable d'atteindre mon objectif olympique."

Q: Avec vous et Kishane Thompson, la Jamaïque peut-elle retrouver le sommet du sprint masculin?

R: "Bien sûr, nous avons aussi Ackeem Blake, nous avons tous les trois couru en moins de 10 secondes, et nous avons tous moins de 25 ans (Blake et Thompson ont 22 ans). Les trois Américains qualifiés pour Paris ont tous plus de 25 ans. Le futur nous appartient."