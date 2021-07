Fanny Lecluyse qualifiée pour les demi-finales du 200m brasse aux JO de Tokyo

Fanny Lecluyse s'est qualifiée mercredi pour les demi-finales des Jeux Olympiques de Tokyo sur 200m brasse. En 2:23.42, à seulement 12 centièmes de son record de Belgique, elle a réussi le onzième temps des séries. Pour la nageuse des Dauphins Mouscronnois, il s'agit d'un soulagement après une période de doute.

"A l'entraînement, cela ne marchait pas vraiment", a confié Lecluyse. "Encore aujourd'hui, pendant l'échauffement, mon entraîneur (Horatiu Droc) m'a demandé si ça s'était bien passé et j'ai répondu que j'avais l'impression de ne pas avancer. Mais je me suis dit que j'allais me lancer et qu'on verrait bien. Je suis très heureuse de ce chrono. Le fait d'être en demi-finales m'enlève pas mal de stress. Cela me motive à faire encore mieux", a commenté Lecluyse, qui n'avait pas réussi à atteindre les demi-finales à Londres (2012) et à Rio (2016).

Après sa série du 100m brasse, dimanche, Lecluyse avait expliqué qu'elle "nageait à contre-courant", mais mardi, elle a retrouvé ses sensations. "Je ne voulais pas trop m'inquiéter, car le 200m a toujours été l'objectif. C'était bien d'avoir cette course avant. Je suis très heureuse de poursuivre en demi-finales. Ce matin j'étais très émue, j'aurais pu pleurer à cause du stress. Heureusement, mon entraîneur était là. Il m'a dit de voir les Jeux comme une fête. J'ai maintenant la confirmation que tout va bien."