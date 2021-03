JO de Tokyo: France-USA dès le 25 juillet pour les basketteurs

Les basketteurs français affronteront les triples champions en titre américains dès l'ouverture du tournoi olympique le 25 juillet, ont révélé lundi les organisateurs des Jeux de Tokyo.

Les coéquipiers d'Evan Fournier et de Rudy Gobert devront se frotter d'entrée à la Team USA, trois jours après les finales NBA, au stade Saitama au nord de Tokyo.

Leur groupe sera également composé de l'Iran et du vainqueur du tournoi de qualification olympique prévu fin juin et qui opposera Grèce, Chine, Canada, Uruguay, République tchèque et Turquie.

Dans le tournoi féminin, les Américaines, sextuples championnes en titre, seront le dernier obstacle en phase de groupes pour les Françaises, avec un match fixé pour le 2 août.

Les Bleues débuteront le tournoi contre les hôtes japonaises et poursuivront avec le Nigeria.