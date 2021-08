JO de Tokyo: "Le roi a téléphoné" à Nina Derwael pour la féliciter de sa médaille d'or

Nina Derwael a passé une courte nuit après sa médaille d'or aux barres asymétriques. "L'adrénaline m'a empêchée de dormir et je me suis encore réveillée tôt", a confié la nouvelle championne olympique lundi, au lendemain de son sacre, lors d'une rencontre avec la presse.

A son retour à l'hôtel des athlètes dimanche soir, une importante délégation de Team Belgium, dont une série de hockeyeurs, attendait la Limbourgeoise de 21 ans. "Je ne m'y attendais pas, c'était amusant." Une petite réception était également prévue dans le salon.

Derwael a reçu de nombreux messages de félicitations, y compris du palais royal. "Le roi a appelé quand j'étais dans la voiture entre le stade et le village olympique. Il a dit qu'il était très fier pour moi et pour le pays et qu'il espérait pouvoir me féliciter en personne quand je serai de retour en Belgique."

Derwael a confié qu'elle a hâte de monter dans l'avion et de retrouver sa famille et son copain, le footballeur Siemen Voet. Elle les a eus en ligne dimanche soir. La médaille d'or en poche, Derwael va pouvoir souffler. "Il est temps de prendre du recul, tant physiquement que mentalement."

Mais la gymnaste a encore des objectifs à long terme. Les Mondiaux 2023 à Anvers et les Jeux de Paris un an plus tard sont déjà marqués dans son agenda.