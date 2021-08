Après les bons résultats de Tokyo, le Team Belgium va hausser ses ambitions

Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) avait renoncé, depuis les Jeux de Londres en 2012, à baser sa stratégie d'évaluation des performances des athlètes belges sur l'unique base des médailles obtenues.

Depuis Rio, c'est une place parmi les huit premiers (top 8) qui devait être désormais l'objectif. Il était sous entendu que parmi eux des médailles seraient obtenues.

A Tokyo, le nouveau directeur du Sport de haut niveau l'Allemand Olav Spahl avait fixé l'ambition à 21 top 8. Il rentre du Japon avec 26 places de finaliste et parmi elles 7 podiums et 3 médailles d'or, des performances qui égalent respectivement les performances des Jeux de Londres en 1948 pour les podiums et ceux de Paris en 1924 pour les médailles d'or.

Ce que le COIB a tenu à souligner lors de sa conférence de presse de conclusion des JO de Tokyo c'est que ce sont 56,1% des athlètes qui ont participé à ce bilan. A Rio, les 19 top 8 avaient été l'œuvre de 38,5 % d'entre eux.

"La performance de Tokyo est extraordinaire et se situe autour du niveau que l'on peut espérer. En concertation avec les Communautés nous allons définir nos nouvelles ambitions pour le futur. Pour les athlètes et les projets les plus prometteurs, nous devons mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d'atteindre le top 5", a annoncé Pierre-Olivier Beckers le patron du COIB en conclusion des JO de Tokyo. "Donc, mieux que le top 8 car les statistiques le démontrent, 85 % des médailles aux Jeux Olympiques vont vers des athlètes et des équipes qui ont atteint un top 5 dans les mois et les grands championnats avant les Jeux Olympiques."