Victoire GIGANTESQUE des Red Lions face à l'Afrique du Sud

La Belgique a dominé l'Afrique du Sud 9 buts à 4 dans son troisième match du tournoi masculin de hockey, dans le groupe B, mardi, aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Les Red Lions, qui retrouvaient Tom Boon, ouvraient le score dès la 4e minute grâce à John-John Dohmen (1-0). Les Sud-Africains égalisaient aussitôt par Dayaan Cassiem (1-1, 5e).

Alexander Hendrickx (2-1, 9e) redonnait l'avantage aux champions olympiques sur penalty corner (pc). Dans la foulée, Thomas Briels (3-1, 12e), Arthur van Doren (4-1, 14e), pour son 200e match en équipe nationale, et à nouveau Dohmen (5-1, 15e) permettaient aux Belges de prendre le large dès le premier quart-temps.

Le festival belge se poursuivait avec un nouveau pc de Hendrickx (6-1, 18e) et une réalisation de Simon Gougnard (7-2, 25e). Entre ces deux buts, Mustapha Cassiem (7-1, 23e) marquait le deuxième but sud-africain. Les deux équipes retournaient au vestiaire sur le score de 7-3 après le but de Nqobile Ntuli (29e).

Dayaan Cassiem (7-4, 31e) réduisait l'écart en début de seconde période, mais Hendrickx (8-4, 40e), encore sur pc, et Cédric Charlier (9-4, 41e) redonnaient un avantage de cinq buts aux Belges. Le score n'évoluait plus.

Victorieux des Pays-Bas et de l'Allemagne sur le même score, 1-3, les Red Lions signent un troisième succès de rang, qui leur permet de rester en tête du groupe avec 9 points. L'Allemagne et la Grande-Bretagne suivent avec 6. Les Pays-Bas, qui rencontrent le Canada plus tard, en comptent 3. Le Canada et l'Afrique du Sud sont bloqués à 0.

Les quatre premiers de chacun des deux groupes avancent en quarts de finale. Les Red Lions remonteront sur le terrain jeudi (3h heure belge) pour affronter le Canada dans leur quatrième et avant-dernier match de cette phase de groupes, qu'ils termineront vendredi (14h15) contre la Grande-Bretagne.