JO: les mégastars LeBron James, Durant et Paul parmi les 57 joueurs NBA retenus par le Team USA

Les double champions olympiques LeBron James, Kevin Durant et Chris Paul font partie des 57 joueurs NBA retenus par la Fédération américaine de basket en vue des Jeux de Tokyo, a annoncé jeudi le manager général de Team USA Jerry Colangelo.

Après le fiasco du Mondial, où l'équipe américaine composée de seconds couteaux était rentrée bredouille, éliminée par la France (89-79) en quarts de finale, les responsables américains ont réussi à convaincre les stars de se mobiliser pour les JO.

Pour préparer la compétition dont la Fédération américaine n'attend rien d’autre qu'une 4e médaille d'or consécutive, quinze nouveaux joueurs ont été ajoutés aux 42 autres déjà sélectionnés.

"Avec le report des Jeux olympiques de Tokyo de 2020 à 2021, il est important que nous restions flexibles et considérions tous les joueurs qui peuvent contribuer à nos efforts pour aligner la meilleure équipe américaine possible", a déclaré Jerry Colangelo.

Une liste finale de 12 joueurs sera annoncée ultérieurement.

La pré-liste compte neuf joueurs issus de la sélection américaine médaillée d'or en 2016 à Rio: outre Durant et Irving, DeAndre Jordan (Brooklyn), Harrison Barnes (Sacramento), Jimmy Butler (Miami), DeMar DeRozan (San Antonio), Kyle Lowry (Toronto), Draymond Green (Golden State) et Paul George (Los Angeles Clippers).

LeBron James, champion NBA avec les Los Angeles Lakers, et Chris Paul (Phoenix Suns), avaient permis aux Etats-Unis de briller à Pékin en 2008 et à Londres en 2012. Quant à Kevin Durant, déjà présent à Londres, il avait été sacré meilleur joueur américain aux Jeux de Rio, dont il a éclaboussé la finale de sa classe avec 30 points face à la Serbie (96-66).

D'autres tauliers se nomment James Harden, triple meilleur marqueur de la NBA (2018, 2019, 2020) et son coéquipier aux Brooklyn Nets Kyrie Irving, la star de Golden State Stephen Curry, le meilleur marqueur de la saison Bradley Beal (Washington), Jaylen Brown et Jayson Tatum (Boston), Damian Lillard (Portland) et Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers).

Le phénomène Zion Williamson (New Orleans Pelicans), lui, est retenu parmi les quinze nouveaux appelés aux côtés notamment des tout nouveaux All Stars Zach LaVine (Chicago), Jrue Holiday (Milwaukee), Julius Randle (New York), sans oublier les prometteurs Trae Young (Atlanta), Christian Wood (Houston) et le shooteur de Miami Duncan Robinson.

L'entraîneur emblématique des San Antonio Spurs, Gregg Popovich, devrait entraîner l'équipe olympique américaine avec comme principaux assistants Steve Kerr (Golden State) et Lloyd Pierce (ex-entraîneur d'Atlanta).