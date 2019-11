JO tennis: "Suis-je assez égoïste" pour ne pas aller aux JO?, s'interroge Bertens

Être "assez égoïste" pour renoncer aux Jeux olympiques de Tokyo ou penser "au tennis néerlandais": la joueuse de tennis néerlandaise Kiki Bertens a fait part mardi de ses états d'âme en vue des JO-2020.

"Personnellement, ça ne me dit pas plus que ça", a affirmé la 9e joueuse mondiale aux journalistes de l'Algemeen Dagblad (AD). "Mais la question est: suis-je assez égoïste, ou dois-je aussi penser aux autres et au tennis néerlandais?", s'est-elle interrogée.

Selon l'AD, Bertens aurait "plus ou moins" promis à sa partenaire de double Demi Schuurs de participer aux JO avec elle.

"Sans Demi, le choix aurait été bien plus facile", a confié celle qui a atteint son meilleur classement WTA (4e) en mai après sa victoire au tournoi de Madrid.

En plus de ce choix cornélien, Kiki Bertens a posé deux conditions avant une éventuelle participation à la grand-messe tokyoïte.

"Je veux en tout cas participer à la cérémonie d'ouverture", a exigé la Néerlandaise. "Par ailleurs, je veux que ma propre équipe puisse m'accompagner."

Un rendez-vous avec le comité olympique des Pays-Bas est prévu la semaine prochaine.

"Je comprends qu'il y ait des règles. mais personne ne peut douter de mon engagement et de ma concentration sur ce qui me motive: gagner des matches", a conclu Bertens.

Pour être éligible au rendez-vous tokyoïte, la N.9 de la WTA devra quoi qu'il en soit participer à la Fed Cup avec la sélection néerlandaise, avec laquelle elle ne s'est plus alignée depuis 2017.

Les Pays-Bas affronteront le Belarus les 7 et 8 février.