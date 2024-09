Jochem Vermeulen, 5e sur 1.500 m, a "prouvé" qu'il avait sa place "à ce niveau"

Avec cette cinquième place, Vermeulen met fin à une saison remarquable, marquée par des records nationaux sur 1.500 mètres et sur le mile. "J'ai couru toute la saison à un très haut niveau", a-t-il reconnu. "Je suis satisfait de ça. Depuis Paris, je commence chaque course avec l'idée de finir avec le meilleur classement possible sans trop regarder le chrono. À ce niveau, on signe presque toujours à un temps de référence, comme c'est encore le cas ici. Si je termine cinquième, cela prouve que j'ai franchi un cap important et que je mérite ma place parmi les meilleurs. Cela me donne beaucoup de confiance pour les années à venir."

Vermeulen ne veut pas encore penser à 2025. "Je vais maintenant me reposer pendant deux semaines", a-t-il insisté. "Je n'ai pas encore beaucoup réfléchi à mon plan pour l'année prochaine, mais au vu du succès de cette saison, je pense que l'approche sera similaire, avec une saison en salle cet hiver. Grâce à mes performances cette année, je vais certainement pouvoir participer à de nombreuses grandes compétitions l'an prochain."