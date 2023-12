Joel Embiid inscrit 51 points et les Sixers font tomber les Timberwolves

Tyrese Maxey a ajouté 35 unités au total des Sixers, tandis qu'Anthony Edwards (27 points, 7 rebonds, 5 assists) n'a su enrayer la mécanique adverse. En effet, Philly était encore menée peu avant le quatrième quart-temps, mais Embiid a inscrit 12 points dans les six dernières minutes pour assurer la victoire aux siens et les conforter sur le podium de l'Est (19 victoires-8 défaites), derrière les Bucks et les Celtics. Les Wolves n'ont plus le meilleur bilan de la ligue mais dominent toujours l'Ouest avec 20 victoires contre 6 défaites.

Les Boston Celtics (21v-6d) sont désormais la meilleure équipe en NBA après leur large victoire contre les Sacramento Kings (119-144). Jrue Holiday a frôlé le triple-double (21 points, 10 assists, 8 rebonds) et quatre de ses coéquipiers ont également inscrit 20 points ou plus alors que seul De'Aaron Fox (29 points) s'est distingué en face. Les Kings (16v-10d) restent bien placés, 5e à l'Ouest, et se glissent entre les Clippers (17v-10d) et les Mavericks (16v-11d), qui se sont affrontés au bénéfice des premiers (111-120).