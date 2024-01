Joel Embiid inscrit 70 points et signe un nouveau record de franchise pour les Sixers

Le Camerounais, MVP en titre, a inscrit 24 de ses 41 tirs (1/2 à trois points) et marqué 21 de ses 23 lancers francs. Il y a ajouté 18 rebonds, un record personnel, 5 assists, ne perdant la balle qu'une fois. Il s'agit de la 12e meilleure performance individuelle au scoring de l'histoire de la NBA, la 3e parmi les joueurs actifs derrière les 71 points de Donovan Mitchell et Damian Lillard, et à égalité avec Devin Booker.

En face, le Français Victor Wembanyama a inscrit 33 points et pris 7 rebonds, mais son équipe est toujours dernière à l'Ouest avec 8 victoires pour 35 défaites. Philadelphie est 3e de l'Est (29v-13d).