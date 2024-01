Joel Embiid lance Philadelphie avec 41 points

De retour après trois matchs, Joel Embiid a inscrit 41 points et pris 10 rebonds lors de la victoire 124-115 de Philadelphie sur Houston, lundi, dans le championnat nord-américain de basket (NBA).

Embiid, meilleur joueur de la saison régulière en 2023, a signé un 16e match consécutif à plus de 30 points et 10 rebonds. Il égale ainsi la série de Kareem Abdul-Jabbar. Seul Wilt Chamberlain a fait mieux.

Philadelphie occupe la troisième position de la conférence Est avec 25 victoires et 13 défaites. Les Sixers sont devancés par Milwaukee (28 victoires, 12 défaites) et par Boston (31 victoires, 9 défaites). Les Celtics se sont imposés 96-105 à Toronto. Jrue Holiday et Derrick White se sont partagés les premiers rôles à Boston avec 22 points chacun.