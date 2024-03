John Heymans 8e du 3000 m: "Rien à me reprocher"

"Je savais que la vitesse (dans la phase finale, ndlr) était mon point faible", déclare John Heymans. "Aujourd'hui, c'était les 600 derniers mètres. J'étais tout le temps devant ou au milieu du peloton, sans jamais me laisser enfermer. Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai pas encore le niveau pour rivaliser avec les premiers. Mais cela viendra. Dans le futur, je me vois bien rivaliser avec eux. Il faut juste du temps. J'espère combler cet écart dès que possible. Je m'entraînerai tous les jours dans ce but, mais mon corps ne peut pas faire de miracles".

Cet été, Heymans défendra les couleurs belges aux Jeux Olympiques de Paris. Lors d'un meeting à Boston fin janvier, il a réalisé un temps de 13:03.46, le minimum requis pour le 5 000 mètres (13:05). Il considère que c'est un grand avantage d'avoir déjà son ticket olympique en poche. "C'est un immense luxe de pouvoir me concentrer pleinement sur la vitesse dans les mois à venir. Cela me rapproche de la lutte avec les meilleurs."