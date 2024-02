John Heymans s'élance sans pression sur 3.000 mètres: "La course est un apprentissage"

Heymans est l'un des rares athlètes belges à avoir déjà la certitude de participer aux Jeux Olympiques. Il a décroché son billet pour Paris en réalisant le minimum requis sur 5.000 mètres (13:05) lors d'un meeting à Boston fin janvier, avec un chrono de 13:03.46. "Est-ce que j'ai encore cette forme de 13:03 maintenant? Je pense que oui", a déclaré Heymans, qui a travaillé principalement sur la vitesse ces dernières semaines. Il est conscient qu'au 3.000 mètres, bien plus qu'au 5.000, bien terminer est important. "Cela reste un point à travailler. Les meilleurs courent leur dernier 200 mètres en 26 secondes. Je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais c'est quand même mon objectif d'en arriver là et j'y travaille tous les jours. Ma forme aérobique est déjà bonne et si je peux aussi développer ma vitesse, je pourrai accompagner les meilleurs. Pour l'instant ce n'est pas encore le cas, mais j'y travaille."

Heymans, 26 ans, a amélioré son record personnel sur 3.000 mètres (7:41.59) plus tôt dans le mois à Liévin, en France. Cela montre qu'il est toujours en forme. Il n'a pas hésité lorsque, assez tardivement, il a reçu la confirmation de sa qualification pour les championnats du monde sur base de son classement mondial. "Pas du tout', a-t-il souligné. "Même s'il s'agit d'une mauvaise compétition, le plus important pour l'instant est d'acquérir le plus d'expérience possible en grandes compétitions. C'est nécessaire si je veux vraiment être performant à l'avenir. Cette compétition sera donc un moment d'apprentissage."