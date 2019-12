Jonas Gerckens reçoit le Safran d'Or

(Belga) Jonas Gerckens a reçu le Safran d'Or dans la catégorie course au large vendredi à Namur lors d'une cérémonie organisée par la fédération francophone de voile qui récompense les meilleurs marins de l'année.

Le Liégeois a décroché notamment cette année la médaille d'argent de l'Euro de course au large avec Sophie Faguet. Le duo s'essaie pour la compétition mixte prévue aux JO de Paris 2024 avec en prélude les championnats du monde l'an prochain. "Ce Safran d'or me donne encore plus d'énergie pour le travail déjà entamé", a confié Jonas Gerckens qui, d'ici 2024, entend bien mettre toutes les chances de son côté pour se qualifier pour les JO, mais également lancer dès 2020 la construction d'un nouveau Class40 qui lui permettra de participer à la Transat Jacques Vabre en 2021 ou la Route du Rhum en 2022. "J'ai vraiment envie de retourner sur la Route du Rhum avec des objectifs assez élevés. Évidemment, je compte battre le meilleur record belge (même s'il m'appartient) mais aussi essayer de rentrer dans le top 10 pour ma deuxième Route du Rhum." Dans la catégorie des dériveurs, c'est Wannes Van Laer, qui navigue en Laser Radial (34e des Mondiaux), qui a reçu le prix. Le Bruxellois cherche encore à décrocher un billet dans sa classe pour les JO de Tokyo. Le jeune Cyril Evrard, 16 ans, a reçu le Safran de planche à voile. Champion du monde dans sa catégorie l'an dernier, il fut 11e de l'Euro U17, champion de Belgique U17 et vice-champion de Belgique U21. Le Namurois se lance dans une nouvelle discipline "Foil", planche à voile qui vole, en vue des JO de Paris en 2024.