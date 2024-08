Jonathan Sacoor déclare forfait pour les repêchages du 400 m

Une quatrième place dans sa série n'a pas suffi pour Sacoor, car seuls les trois premiers se qualifiaient directement. "C'est une déception", admet-il. "Ma forme est bien meilleure que ce que montre mon temps de 45.08. J'ai surtout mal couru sur le plan technique." Le fait que ce soit déjà son troisième jour de compétition consécutif pourrait être un motif valable, mais Sacoor n'est pas de cet avis. "Ce n'était pas à cause de la fatigue, c'était parce que je n'ai pas couru à mon rythme. Je me suis calé sur l'Américain et cela a mal tourné."

Dylan Borlée, avec un temps de 45.36 dimanche, n'a pas non plus réussi à se qualifier directement. "J'espérais plus", a-t-il avoué après la course. "À l'entraînement, ça allait de mieux en mieux, donc j'avais des attentes plus élevées. Sur la dernière ligne droite, j'avais encore un sentiment relativement bon, mais ensuite j'ai eu des crampes."

Borlée vise encore la qualification lors des repêchages et espère battre son record personnel de 45.09. "Mon objectif est de courir sous les 45 secondes et je ne suis pas très loin. Je crois que je peux me qualifier via les repêchages, mais cela nécessitera un record personnel", conclut-il.