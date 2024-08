Jonathan Sacoor est ambitieux: "J'ai besoin d'un 44.50 pour la finale, mais j'y crois"

Jonathan Sacoor pourrait bien être l'athlète le plus sollicité durant ces Jeux. Il va commencer par les séries et la finale du relais mixte vendredi et samedi. "S'il y a une compétition dans laquelle je veux me surpasser, c'est bien celle-ci", dit-il. "Je me sens en super forme, donc je pense que je peux le faire. Je suis un bon coureur qui peut s'améliorer au fil des tours."

Lors de l'Euro d'athlétisme à Rome en juin, Sacoor a amélioré son record personnel à 44.98. "Pour atteindre la finale, je dois courir en 44.50, mais j'y crois", affirme-t-il résolument. "L'Euro a énormément boosté ma confiance. J'ai couru cinq courses de haut niveau là-bas."