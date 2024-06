Jonathan Sacoor, finaliste et qualifié pour les JO sur 400m: "une course fantastique"

Jonathan Sacoor est parvenu à se qualifier pour la finale du 400m des championnats d'Europe d'athlétisme de Rome, dimanche. Le Hallois, qui retrouve la forme après deux saisons moins réussies, a terminé 2e de la première demi-finale, de quoi obtenir son billet pour lundi soir (21h40). Pour ajouter à cette satisfaction, son chrono de 44.99 constitue un nouveau record personnel (le précédent 45.03 remontait à 2018) et lui ouvre les portes des Jeux Olympiques de Paris pour 1/100e de seconde.

"Une course fantastique. Bien contrôlée, bon couloir, série rapide, toutes les planètes étaient alignées et voir les 44 s'afficher, c'est fantastique. Je ne veux pas trop être sur mon nuage parce que le travail est loin d'être terminé. Il y a la finale demain et le relais 4x400. Mais c'est un très bon début"

"Si je veux battre Alexandre (Doom), il faudra que je coure encore plus vite. Terminer 1er et 2e. C'est certainement possible. C'est très plaisant en tout cas d'avoir deux Belges en finale."