Jonsson Workwear Open: le classement après le 2e tour

Le classement du Jonsson Workwear Open de golf, comptant pour DP World Tour et doté de 1.500.000 dollars, après le deuxième tour disputé vendredi sur le parcours du sur le parcours de Steyn City golf-club à Johannesburg, en Afrique du Sud :

1. Nick Bachem (All) 131=65-66 -13; 2. Romain Langasque (Fra) 132=68-64, Sami Vålimåki (Fin) 132=67-65; 4. Ockie Strydom (AfS) 133=69-64, Kalle Samooja (Fin) 133=68-65, Marcel Schneider (All) 133=68-65, Julien Brun (Fra) 133=67-66,Gavin Green (Mal) 133=66-67, Martin Vorster (AfS) 133=64-69; 10. Alexander Knappe (All) 134=68-66, Sebastian Söderberg (Suè) 134=65-69, Hennie O'Kennedy (AfS) 134=65-69