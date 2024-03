Jorre Verstraeten battu dans le combat pour le bronze

Verstraeten a écopé d'un troisième shido à 14 secondes de la fin, synonyme de victoire de Yildiz. Verstraeten avait remporté ses trois précédents combats face au Turc. Le Louvaniste, 26 ans, visait une cinquième médaille dans un Grand Chelem, après ses victoires à Antalya (2021) et Budapest (2022) et ses troisièmes places conquises l'an passé à Tel-Aviv et Antalya.

Exempté de premier tour, Verstraeten, 17e mondial, a commencé son parcours par un succès sur ippon sur l'Ouzbek Bakhrom Boturov (IJF 92) au golden score, après 5:17 de combat. Il s'est ensuite joué du Russe Gamzat Zairbekov (IJF 36) sur waza-ari.