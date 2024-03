Jorre Verstraeten combattra pour le bronze à Tachkent

Verstraeten a battu Yildiz lors de leurs trois précédentes confrontations. Le Louvaniste, 26 ans, visera une cinquième médaille dans un Grand Chelem, après ses victoires à Antalya (2021) et Budapest (2022) et ses troisièmes places conquises l'an passé à Tel-Aviv et Antalya.

En -57 kg, Mina Libeer (IJF), 26 ans, a été éliminée au deuxième tour. Après une victoire sur la Tadjike Fazilat Gulboeva (IJF 226) grâce à un waza-ari, elle s'est inclinée face à la Slovène Kaja Kajzer (IJF 23), également sur waza-ari.

Matthias Casse disputera samedi le tournoi des -81 kilos. Sami Chouchi (-90 kg) et Toma Nikiforov (-100 kg) entreront en action dimanche.