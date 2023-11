Jorre Verstraeten, médaillé de bronze en 2022: "J'ai une grande faim de combattre"

"J'aborde ces Championnats d'Europe avec un bon sentiment", a-t-il confié à la veille de son entrée en lice. "Je me suis bien préparé et ma blessure est totalement guérie. Lors du Grand Chelem de Bakou (fin septembre, ndlr), j'avais été éliminé rapidement, mais je n'avais pas encore beaucoup de rythme, même si ce n'est pas une excuse. J'avais commis l'une ou l'autre petite erreur, mais ce sont des choses qui peuvent arriver."

"Je reste sur deux bons stages, en Slovaquie et en Croatie, où j'ai fait pu faire beaucoup de volume", a-t-il poursuivi. "Le top mondial était présent et nous avons fait de bons randoris deux fois par jour, ce que j'adore. À mes yeux, il s'agit de la meilleure préparation possible pour ces Championnats d'Europe. J'ai une grande faim de combattre. Je ne sais pas si une médaille est réaliste. C'est à vous de le dire", a-t-il souri. "Comme toujours, j'aborderai les choses combat par combat et je ferai le bilan à la fin de la journée."