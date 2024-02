"Joyeux jour de Boléro !": Torvill et Dean de retour à Sarajevo 40 ans après les JO

Le 14 février 1984, le couple mythique du patinage artistique des années 80 avait séduit les 8.000 spectateurs présents dans la patinoire de Zetra - bombardée huit ans plus tard pendant le siège de la ville.

Quarante ans après avoir marqué les esprits du monde entier en remportant dans une exécution parfaite l'épreuve de danse sur glace aux Jeux olympiques de Sarajevo, les patineurs britanniques Jayne Torvill et Christopher Dean sont retournés mercredi dans la ville olympique pour célébrer cet anniversaire.

Subjugués, les juges leur avaient accordé un maximum de 19 notes de 6.0, synonyme d'une médaille d'or, probablement la plus célèbre de l'édition 1984 des Jeux d'hiver.

"Nous avons depuis parcouru le monde entier en interprétant le Boléro, et des gens venaient nous voir pour nous dire : +Je me souviens de l'endroit où j'étais quand j'ai regardé le Boléro lorsque vous vous avez dansé à Sarajevo+", a raconté en conférence de presse Christopher Dean, aux côtés de Jayne Torvill.

Le spectacle de 4 minutes et 4 secondes a fortement marqué l'histoire de la danse sur glace, mais aussi la vie de ses héros.

Pour le célébrer, ils ont été accueillis mercredi par la maire de Sarajevo, Benjamina Karic, et ont rechaussé les patins dans la soirée, dans le cadre d'un tournoi international de jeunes.

"Nous faisons revivre aujourd'hui uniquement les plus belles émotions et nous sommes vraiment honorés du fait que nos Torvill et Dean soient à Sarajevo, dans leur Sarajevo, dans leur ville", a déclaré Mme Karic.