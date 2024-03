Judo: "Il n'y avait qu'une issue, c'était la gagne", savoure Malonga à Antalya

Q: Quel est votre sentiment après cette victoire?

R: "J'ai une immense fierté, parce que l'olympiade a été très difficile. Il y a un an, je savais qu'en ne faisant pas les Championnats du monde (sa concurrente Audrey Tcheuméo avait été choisie et avait récolté l'argent, NDLR), pour aller chercher cette qualification olympique il allait falloir se lever très très tôt. Et je me suis levée très très tôt, je me suis entraînée très fort, je me suis remise en question et je me suis battue jusqu'au bout et à chaque sortie ça a été difficile. Mentalement... (elle marque une pause) ça fait dix mois que c'est difficile mais je n'ai pas lâché. J'ai eu la chance d'avoir le soutien aussi du club (Blanc Mesnil, NDLR), et aujourd'hui ça paie. Je suis fière de moi".

Q: Comment avez-vous abordé cette journée décisive ce matin ?